Papa Leone XIV lascia Piazza Mignanello in papamobile dopo l' omaggio all' Immacolata – Il video

Il 8 dicembre, a Roma, si è svolta la tradizionale benedizione della statua dell'Immacolata in piazza di Spagna, officiata da Papa Leone XIV. Al termine dell'evento, il Papa ha lasciato la piazza in papamobile, salutando i fedeli presenti. L'evento, molto sentito, rappresenta un momento di fede e devozione per la comunità romana.

(Agenzia Vista) Roma, 08 dicembre 2025 Si è tenuta a Piazza di Spagna la consueta benedizione della statua dell'Immacolata da parte del Papa, in occasione dell'8 dicembre. Per Papa Leone XIV è stata la prima volta dopo l'elezione al Conclave. Al termine della cerimonia il pontefice ha lasciato Piazza Mignanello in papamobile. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

