Papa Leone XIV | Affidiamo all' intercessione dell' Immacolata la nostra preghiera per la pace – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 08 dicembre 2025 "Oggi renderò il tradizionale omaggio all'Immacolata. Alla sua intercessione affidiamo la nostra preghiera per la pace" così Papa Leone XIV nell'Angelus dell'8 dicembre. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
PHOTOANSA 2025 | Dal ciclone Trump al dramma delle guerre, alla morte di Papa Francesco e la nomina di Papa Leone XIV: le immagini dell'anno nel libro fotografico che sarà presentato a Roma domani, 9 dicembre, e a Milano il 17 dicembre #ANSA
È l'ultima festa prima delle vacanze di Natale ed è una ricorrenza prima di tutto religiosa: l'Immacolata Concezione. Per la prima volta in piazza di Spagna ci sarà papa Leone XIV
Papa Leone XIV: "Affidiamo all'intercessione dell'Immacolata la nostra costante preghiera per la pace" - "Il Signore ha concesso a Maria la grazia straordinaria di un cuore totalmente puro, in vista di un miracolo ancora più grande: la venuta nel mondo, come uomo, del Cristo salvatore .