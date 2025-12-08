Papa Leone XIV | Affidiamo all' intercessione dell' Immacolata la nostra preghiera per la pace – Il video

Open.online | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 08 dicembre 2025 "Oggi renderò il tradizionale omaggio all'Immacolata. Alla sua intercessione affidiamo la nostra preghiera per la pace" così Papa Leone XIV nell'Angelus dell'8 dicembre. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Approfondisci con queste news

papa leone xiv affidiamoPapa Leone XIV: "Affidiamo all'intercessione dell'Immacolata la nostra costante preghiera per la pace" - “Il Signore ha concesso a Maria la grazia straordinaria di un cuore totalmente puro, in vista di un miracolo ancora più grande: la venuta nel mondo, come uomo, del Cristo salvatore . Segnala acistampa.com

Cerca Video su questo argomento: Papa Leone Xiv Affidiamo