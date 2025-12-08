Papa Leone XIV a piazza di Spagna | Umanità provata si aprano le porte della pace

Papa Leone XIV si rivolge alla piazza di Spagna, invocando apertura delle porte della pace in un contesto di forte spiritualità e festa. Roma, immersa nell’atmosfera natalizia, accoglie visitatori e fedeli in un momento di riflessione e speranza, mentre il Giubileo si avvicina alla conclusione.

Roma è avvolta nell’atmosfera prenatalizia, tra il vocio dei turisti, i residenti che passeggiano nel giorno di festa dell’Immacolata Concezione e un Giubileo agli sgoccioli. Ed è in questa cornice che Papa Leone XIV arriva in piazza di Spagna da via dei Condotti attraversando due ali di folla pigiata alle transenne e di nuovo a . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Papa Leone XIV a piazza di Spagna: “Umanità provata, si aprano le porte della pace”

