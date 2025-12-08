Papa Leone ricorda il Concilio Vaticano II | Dono a sorpresa per la Chiesa
CITTÀ DEL VATICANO – “Lo stesso Giovanni sarà sorpreso dal modo in cui il Regno di Dio si manifesterà in Gesù Cristo, nella mitezza e nella misericordia. Il profeta Isaia lo paragona a un germoglio: un’immagine non di potenza o di distruzione, ma di nascita e di novità. Sul germoglio che spunta da un tronco apparentemente morto, inizia a soffiare lo Spirito Santo con i suoi doni. Ognuno di noi può pensare a una sorpresa simile che gli è capitata nella vita. È l’esperienza che la Chiesa ha vissuto con il Concilio Vaticano II, che si concludeva proprio sessant’anni fa”. Lo ha detto papa Leone ieri all’Angelus in piazza San Pietro nell’anniversario del Concilio Vaticano II. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
