Papa Leone al concerto di Michael Bublè il suo gesto non passa inosservato | guardate che fa! VIDEO
L’atteso Concerto con i Poveri è andato in scena in Vaticano trasformando l’Aula Paolo VI in un racconto musicale di solidarietà, spiritualità e bellezza condivisa. Presente Papa Leone, che ha seguito l’intera serata con attenzione e partecipazione, e protagonista artistico Michael Bublé, scelto come voce principale per regalare ai più fragili un momento irripetibile. La sua presenza ha acceso l’atmosfera e il pubblico, ma soprattutto ha fatto emergere un dettaglio inatteso: un gesto del pontefice, ripreso da qualcuno in platea, ha iniziato a circolare sul web lasciando dietro di sé un’ondata di stupore e tenerezza. 🔗 Leggi su Tvzap.it
