Papa Leone a piazza di Spagna per l’omaggio all’Immacolata | Si aprano porte di pace

Papa Leone ha visitato piazza di Spagna per rendere omaggio all’Immacolata, invitando a spalancare le porte di case e luoghi di pace. Nel suo discorso, ha sottolineato l’importanza di promuovere dignità, non violenza e riconciliazione, affinché si possa costruire una società più giusta e pacifica, partendo da piccoli gesti di solidarietà e speranza.

"Dopo le porte sante, si aprano ora altre porte di case e oasi di pace in cui rifiorisca la dignità, si educhi alla non violenza, si impari l'arte della riconciliazione". E' uno dei passaggi della preghiera di papa Leone XIV nel tradizionale atto di venerazione dell'Immacolata a piazza di Spagna.

