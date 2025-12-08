Papa alla Vergine | si aprano porte pace
16.29 "Dopo le Porte sante, si aprano ora altre porte di case e oasi di pace in cui rifiorisca la dignità, si educhi alla non violenza, si impari l'arte della riconciliazione". E' l'invocazione di Leone XIV alla Vergine in Piazza di Spagna, a Roma, per "un'umanità provata, talvolta schiacciata" e i "tanti figli e figlie in cui non si è spenta la speranza". Il Papa, come omaggio all'Immacolata, ha donato un cesto di rose bianche. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
