Papa alla Vergine | si aprano porte pace

"Dopo le Porte sante, si aprano ora altre porte di case e oasi di pace in cui rifiorisca la dignità, si educhi alla non violenza, si impari l'arte della riconciliazione". E' l'invocazione di Leone XIV alla Vergine in Piazza di Spagna, a Roma, per "un'umanità provata, talvolta schiacciata" e i "tanti figli e figlie in cui non si è spenta la speranza". Il Papa, come omaggio all'Immacolata, ha donato un cesto di rose bianche.