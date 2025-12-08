l’eredità di paolo torrisi nel doppiaggio italiano e il ruolo di goku in dragonball. Vent’anni sono trascorsi dalla scomparsa di Paolo Torrisi, figura iconica nel mondo del doppiaggio italiano. La sua voce, riconoscibile e ancora ascoltata oggi, ha lasciato un segno indelebile nell’universo degli anime e dei personaggi del cinema. Questo articolo analizza l’importanza della sua opera, in particolare nello sviluppo del personaggio Goku nelle serie di DragonBall, e il suo impatto sul settore. la figura di paolo torrisi e la sua influenza nel doppiaggio. un protagonista che ha caratterizzato generazioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Paolo torrisi la voce di goku in dragonball e il suo impatto sull’animazione italiana dopo 20 anni