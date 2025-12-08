Paola Barale | Raz Degan e il sesso tantrico? Io ricordo bellissimi happy ending

Nella terza puntata del videocast MOW Privé, Paola Barale si apre raccontando esperienze personali e riflessioni sulla sua vita, commentando anche il rapporto con Raz Degan e temi legati al sesso tantrico. L'intervista offre uno sguardo intimo e diretto sulla sua carriera e sui ricordi più significativi.

Paola Barale si racconta nella terza puntata del videocast MOW Privé, condotto dalla giornalista Grazia Sambruna. Tra confessioni piccanti, riflessioni sulla solitudine conquistata e aneddoti sul passato, la conduttrice affronta ogni argomento con una sincerità disarmante, dalla partecipazione a The Traitors Italia fino ai dettagli più intimi della sua vita sentimentale. Inevitabile l’arrivo del nome di Raz Degan, ex storico della conduttrice. L’attore aveva dichiarato a Belve di praticare da vent’anni sesso tantrico, senza “buttare fuori l’energia”. La replica di Paola Barale è secca e ironica: “Diciamo che lui ha sempre avuto la mania di questo sesso tantrico, e ci ha anche provato. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Paola Barale: “Raz Degan e il sesso tantrico? Io ricordo bellissimi happy ending”

