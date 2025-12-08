Ogni anno, con l’arrivo del Natale, torna la stessa domanda: tra confezioni scintillanti, slogan invitanti e richiami a tradizioni antiche, quale pandoro merita davvero il primo posto? Per rispondere, Altroconsumo ha fatto quello che qualsiasi consumatore vorrebbe: ha analizzato i pandori in ogni dettaglio, portandoli in laboratorio, pesandoli, esaminandone gli ingredienti, controllando la conservazione e verificando l’eventuale presenza di conservanti, muffe o lieviti indesiderati. Quest’anno, inoltre, ha dato particolare rilevanza alla prova d’assaggio: oltre 130 persone hanno partecipato alla degustazione a Milano, provando i prodotti alla cieca e assegnando ai più graditi il riconoscimento «Scelto dai consumatori». 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Pandoro, ecco la classifica dei migliori e come imparare a riconoscerne davvero la qualità