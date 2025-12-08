Panatta | Che vergogna le pietre contro il pullman della Juventus e i fischi a Spalletti
Nel corso ella Domenica Sportiva, mentre si commentava la gara vinta dal Napoli di Conte contro la Juventus, Adriano Panatta è intervenuto per commentare il danneggiamento del pullman della Juventus al Maradona. Le parole di Panatta. «Volevo esprime tutto il mio disprezzo per quelle persone che hanno tirato pietre contro il pullman della Juventus. Anche a tutte le persone che hanno fischiato Spalletti e hanno insultato le mogli dei calciatori della Fiorentina. Siamo alla deriva, è una vergogna!» L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Altre letture consigliate
Gennaro Gattuso considera una vergogna i fischi e le contestazioni di ieri sera in Moldavia. Qualcuno dovrebbe spiegargli che i fischi non erano indirizzati alla Nazionale in sè, ma alla prestazione offerta, che è una cosa diversa. Alla fine si renderà conto che - facebook.com Vai su Facebook
La frase di Panatta che anticipa l'infortunio di Aliassime contro Sinner: se ne accorge da un dettaglio - Siamo all'epilogo del primo set della sfida tra il nostro Sinner e il canadese ... Riporta corrieredellosport.it
Panatta e la certezza su Sinner: "Cahill resta con lui per un solo motivo". Poi parla di Musetti: "Secondo me..." - L'ex fenomeno del tennis azzurro è lì anche in veste di commentatore Rai ma non perde occasione per raccontare le sue prime ... Secondo corrieredellosport.it
Panatta e il ritiro di Sinner: “Condizioni a Shanghai brutali". Poi l'analisi: "Molti giocatori...” - Le condizioni climatiche di Shanghai stanno mettendo a dura prova i tennisti impegnati in questi giorni nel torneo ATP Masters 1000 in Cina. Da tuttosport.com