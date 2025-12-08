Panatta | Che vergogna le pietre contro il pullman della Juventus e i fischi a Spalletti

Nel corso ella Domenica Sportiva, mentre si commentava la gara vinta dal Napoli di Conte contro la Juventus, Adriano Panatta è intervenuto per commentare il danneggiamento del pullman della Juventus al Maradona. Le parole di Panatta. «Volevo esprime tutto il mio disprezzo per quelle persone che hanno tirato pietre contro il pullman della Juventus. Anche a tutte le persone che hanno fischiato Spalletti e hanno insultato le mogli dei calciatori della Fiorentina. Siamo alla deriva, è una vergogna!» L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

