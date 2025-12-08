Arezzo, 8 dicembre 2025 – Palle di Natale firmate dai giocatori dell'Arezzo - L'evento di Orgoglio Amaranto. Mercoledì 10 dicembre dalle 18,30 alle 21 nella sede in Curva Sud Evento di Natale per Orgoglio Amaranto. Sono infatti in arrivo le nuove palle per l'albero di Natale targate Orgoglio Amaranto e saranno disponibili da mercoledì prossimo 10 dicembre. Per l'occasione il comitato organizza un evento con la presenza dei giocatori amaranto Pietro Cianci, Gennaro Iaccarino e Marco Meli, grazie alla disponibilità della S.S. Arezzo. La sede del comitato in Curva Sud sarà aperta dalle 18,30 alle 21 per la vendita delle palline di Natale che saranno firmate dai 3 giocatori amaranto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

