Pallamano | Danimarca Norvegia non sbagliano ai Mondiali Femminili Cade la Svezia
Una nuova giornata di gare della seconda fase dei Mondiali Femminili 2025 si è conclusa. Tante le partite in agenda nei due Main Round in campo: ecco come sono andate le cose. Main Round IV La Cechia regola 32-28 la Corea del Sud, in una pool che ha visto la caduta della Svezia: scandinave battute 26-24 da un’Angola scatenata, capace di vincere nella ripresa dopo un primo tempo chiuso sul 10-10; con una Helena Gilda Simao Paulo da 8 reti su 12 tentativi. Larga invece l’affermazione della Norvegia: 33-14 inflitto al Brasile. Main Round I Il Giappone batte il Senegal 27-23, in una gara nella quale le asiatiche sono riuscite a rimontare dopo aver chiuso sotto la prima frazione (11-13). 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Pallamano: Svezia e Norvegia a valanga ai Mondiali Femminili. Ok anche la Danimarca
Pallamano: il Brasile sorprende la Svezia ai Mondiali Femminili. Norvegia e Danimarca senza problemi
Pallamano, Mondiali femminili 2025: Norvegia e Danimarca continuano a vincere
Pallamano Romagna. Coldplay · People of The Pride. WINTER HANDBALL CAMP 2026 4 giorni di pura pallamano con coach da Italia, Danimarca e Spagna! 2–5 gennaio Palestra A. Moro – Mordano (BO) Categorie U12–U14–U16 • Max 50 posti Pr - facebook.com Vai su Facebook
Pallamano, Mondiali femminili 2025: Ungheria, Danimarca, Norvegia e Brasile verso i quarti di finale - Ungheria, Danimarca, Norvegia e Brasile si avvicinano ai quarti di finale dei Mondiali femminili di pallamano 2025. Come scrive oasport.it
Pallamano, Mondiali femminili 2025: Norvegia e Danimarca continuano a vincere - Entra nel vivo il ‘Main Round’ dei Mondiali di Pallamano femminile 2025, in programma in Olanda e Germania fino al 14 dicembre. Riporta oasport.it