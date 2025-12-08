Pallamano | Danimarca Norvegia non sbagliano ai Mondiali Femminili Cade la Svezia

Una nuova giornata di gare della seconda fase dei Mondiali Femminili 2025 si è conclusa. Tante le partite in agenda nei due Main Round in campo: ecco come sono andate le cose. Main Round IV La Cechia regola 32-28 la Corea del Sud, in una pool che ha visto la caduta della Svezia: scandinave battute 26-24 da un’Angola scatenata, capace di vincere nella ripresa dopo un primo tempo chiuso sul 10-10; con una Helena Gilda Simao Paulo da 8 reti su 12 tentativi. Larga invece l’affermazione della Norvegia: 33-14 inflitto al Brasile. Main Round I Il Giappone batte il Senegal 27-23, in una gara nella quale le asiatiche sono riuscite a rimontare dopo aver chiuso sotto la prima frazione (11-13). 🔗 Leggi su Oasport.it

