Palladino punta il Chelsea | Serve la partita perfetta Dopo Verona un confronto sereno
Il Sassuolo si prepara alla sfida contro il Chelsea in Champions League, cercando di rispondere alla recente sconfitta con determinazione. Palladino sottolinea l'importanza di una prestazione impeccabile e un confronto sereno dopo l'incontro di Verona, mentre la squadra mostra segnali positivi dalla rifinitura, pronta a reagire e a voltare pagina.
Dopo il ko, la Dea cerca subito il riscatto in Champions: "Bisogna voltare pagina e dalla rifinitura ho visto belle risposte. CDK un leader, Scamacca è in crescita".
