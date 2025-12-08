Palladino punta il Chelsea | Serve la partita perfetta Dopo Verona un confronto sereno

Gazzetta.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Sassuolo si prepara alla sfida contro il Chelsea in Champions League, cercando di rispondere alla recente sconfitta con determinazione. Palladino sottolinea l'importanza di una prestazione impeccabile e un confronto sereno dopo l'incontro di Verona, mentre la squadra mostra segnali positivi dalla rifinitura, pronta a reagire e a voltare pagina.

Dopo il ko, la Dea cerca subito il riscatto in Champions: "Bisogna voltare pagina e dalla rifinitura ho visto belle risposte. CDK un leader, Scamacca è in crescita". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

