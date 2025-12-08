PALINSESTI 14-20 DICEMBRE 2025 | RAI1 RADDOPPIA LE SERIE GF CHIUDE BARBIE FILM NATALIZI

Ecco un'introduzione di massimo 70 parole: I palinsesti televisivi dal 14 al 20 dicembre 2025 offrono un ricco intrattenimento, con Rai1 che raddoppia le serie e propone l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, mentre il Grande Fratello chiude il ciclo. Tra film natalizi, eventi speciali e prime visioni, la settimana si presenta all'insegna delle celebrazioni e delle novità per gli spettatori italiani.

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e Cielo dal 14 al 20 dicembre 2025 Rai1 D: Sarà Sanremo L: Sandokan (34) 1ªTv M: Sandokan (44) fine M: Un Professore 3 (56) 1ªTv G: Un Professore 3 (66) fine V: The Voice Senior (66) fine S: Ballando con le Stelle (1313) fine Canale 5 D: Chi Vuol Essere Milionario? Il Torneo L: Grande Fratello finale M: La Notte nel Cuore 1ªTv M: Sal Da Vinci: Stasera che Sera! G: Barbie 1ªTv V: Io Sono Farah 1ªTv S: Il Volo: Tutti per Uno R Altre segnalazioni Il 1412, ore 9:50 – Santa Messa del Papa Il 1912, ore 14:05 – Telethon Show Il 1912, ore 17:20 – Cerimonia Scambio Auguri al Quirinale Altre segnalazioni Nessuna segnalazione Rai2 D: N. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - PALINSESTI 14-20 DICEMBRE 2025: RAI1 RADDOPPIA LE SERIE, GF CHIUDE, BARBIE, FILM NATALIZI

