Palestra Juve | bianconeri stregati dall’esterno in forza al Cagliari ma l’Atalanta spara altissimo! La possibile cifra di partenza in estate
Palestra Juve, i bianconeri insistono per il terzino in prestito al Cagliari: la Dea fissa un prezzo altissimo per giugno, concorrenza già spietata. Il calciomercato della Juventus guarda oltre le necessità immediate di gennaio e inizia a pianificare le mosse per la rifondazione estiva, con un occhio di riguardo per le fasce difensive. La dirigenza bianconera, sempre attenta ai profili che si mettono in luce nel campionato italiano, continua a monitorare con grande interesse la crescita di Marco Palestra. Il terzino destro classe 2000, di proprietà dell’ Atalanta ma attualmente in prestito al Cagliari, sta disputando una stagione di alto livello che ha convinto gli scout della Vecchia Signora a inserirlo nella lista dei potenziali rinforzi per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
