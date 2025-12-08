Palestra Juve | bianconeri stregati dall’esterno in forza al Cagliari ma l’Atalanta spara altissimo! La possibile cifra di partenza in estate

Juventusnews24.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Palestra Juve, i bianconeri insistono per il terzino in prestito al Cagliari: la Dea fissa un prezzo altissimo per giugno, concorrenza già spietata. Il  calciomercato  della  Juventus  guarda oltre le necessità immediate di gennaio e inizia a pianificare le mosse per la rifondazione estiva, con un occhio di riguardo per le fasce difensive. La dirigenza bianconera, sempre attenta ai profili che si mettono in luce nel campionato italiano, continua a monitorare con grande interesse la crescita di  Marco Palestra. Il terzino destro classe 2000, di proprietà dell’ Atalanta  ma attualmente in prestito al  Cagliari, sta disputando una stagione di alto livello che ha convinto gli scout della  Vecchia Signora  a inserirlo nella lista dei potenziali rinforzi per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

palestra juve bianconeri stregati dall8217esterno in forza al cagliari ma l8217atalanta spara altissimo la possibile cifra di partenza in estate

© Juventusnews24.com - Palestra Juve: bianconeri stregati dall’esterno in forza al Cagliari, ma l’Atalanta spara altissimo! La possibile cifra di partenza in estate

Altri contenuti sullo stesso argomento

palestra juve bianconeri stregatiJuventus, hai visto Palestra? La situazione di mercato per l'estate - Marco Palestra brilla ancora: prestazione dominante contro la Roma e interesse sempre più forte della Juventus. Da ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Palestra Juve Bianconeri Stregati