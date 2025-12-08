Palazzo Vecchio rilancia il progetto Dona un albero | 200 nuove piante disponibili per arricchire il patrimonio verde della città

Firenzetoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un regalo, un pensiero o una dichiarazione? Magari puntando sulla natura e sul verde. Torna infatti il progetto di forestazione urbana "Dona un albero", che consente ai cittadini di donare una pianta alla città lasciando su una targhetta una dedica.Sono al momento circa 200 i nuovi alberi a. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

palazzo vecchio rilancia progettoPalazzo Vecchio rilancia il progetto "Dona un albero": 200 nuove piante disponibili per arricchire il patrimonio verde della città - La vicesindaca Galgani annuncia l’iniziativa: "Sarà possibile anche lasciare una dedica. Scrive firenzetoday.it

Cerca Video su questo argomento: Palazzo Vecchio Rilancia Progetto