Pagelle Udinese Genoa ecco i TOP e FLOP del match della 14a giornata di Serie A

Analisi delle pagelle della 14ª giornata di Serie A tra Udinese e Genoa. In campo al Bluenergy Stadium, le valutazioni evidenziano i protagonisti e le delusioni del match, evidenziando una buona performance dell’Udinese che però non è bastata a superare il Genoa. Ecco i TOP e FLOP della sfida.

, in campo alle 18 al Bluenergy Stadium Una buona prestazione dell’Udinese non basta contro il Genoa. Nella 14a giornata di Serie A, la squadra di Runjaic si ferma 1-2 in casa contro il gruppo di Daniele De Rossi: prima . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Udinese Genoa, ecco i TOP e FLOP del match della 14a giornata di Serie A

Approfondisci con queste news

Pagelle Juve: David faccia da c..., repertorio Miretti, Yildiz trova spazi che non esistono Voti e giudizi dei bianconeri impegnati nella sfida di Coppa Italia contro l'Udinese La Juventus batte 2-0 l'Udinese nella sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia e vola ai qu Vai su Facebook

Pagelle #JuveUdinese ? I voti ai protagonisti del match Vai su X

Pagelle Udinese-Genoa 1-2, top e flop: De Rossi vince grazie a Malinovskyi e Norton-Cuffy, Piotrowski non basta - Il Genoa di Daniele De Rossi batte a domicilio l'Udinese di Kosta Runjaic, grazie alle reti di Malinovskyi e Norton- Da sport.virgilio.it