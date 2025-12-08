Pagelle Udinese Genoa ecco i TOP e FLOP del match della 14a giornata di Serie A

Calcionews24.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Analisi delle pagelle della 14ª giornata di Serie A tra Udinese e Genoa. In campo al Bluenergy Stadium, le valutazioni evidenziano i protagonisti e le delusioni del match, evidenziando una buona performance dell’Udinese che però non è bastata a superare il Genoa. Ecco i TOP e FLOP della sfida.

, in campo alle 18 al Bluenergy Stadium Una buona prestazione dell’Udinese non basta contro il Genoa. Nella 14a giornata di Serie A, la squadra di Runjaic si ferma 1-2 in casa contro il gruppo di Daniele De Rossi: prima . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

pagelle udinese genoa ecco i top e flop del match della 14a giornata di serie a

© Calcionews24.com - Pagelle Udinese Genoa, ecco i TOP e FLOP del match della 14a giornata di Serie A

Approfondisci con queste news

pagelle udinese genoa topPagelle Udinese-Genoa 1-2, top e flop: De Rossi vince grazie a Malinovskyi e Norton-Cuffy, Piotrowski non basta - Il Genoa di Daniele De Rossi batte a domicilio l'Udinese di Kosta Runjaic, grazie alle reti di Malinovskyi e Norton- Da sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Udinese Genoa Top