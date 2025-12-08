Pagelle Pisa Parma ecco i TOP e FLOP della sfida valida per la quattordicesima giornata di Serie A
Pagelle Pisa Parma, ecco i TOP e FLOP della sfida delle 15 e valida per la quattordicesima giornata di Serie A. Ecco tutti i voti del match Vittoria d’oro per il Parma sul campo del Pisa. In Toscana decide il rigore di Benedyczak arrivato sul finire del primo tempo. Ecco i voti del match: PISA . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Pisa - INTER 0 - 2 MVP LAUTARO MARTINEZ LE PAGELLE INTER - Il Muro Nerazzurro - SOMMER 6 BASTONI 5,5 ACERBI 6 AKANJI 6 LUIS HENRIQUE 5 CHALANOGLU 6,5 BARELLA 6,5 SUCIC 6 DIMARCO 6 LAUTARO 7,5 THURAM 5,5 - facebook.com Vai su Facebook
Pagelle Pisa Inter, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A valida per la tredicesima giornata Vai su X
Pagelle Parma Udinese: TOP e FLOP del match di Serie A - Pagelle Parma Udinese: le valutazioni del match di Serie A con la vittoria dei bianconeri Nel confronto tra Parma e Udinese, le pagelle Parma Udinese evidenziano un Parma in difficoltà, incapace di in ... Scrive calcionews24.com