Pagelle Napoli Juve | fioccano i 4 Cambiaso è davvero un’allucinazione? Meno male che c’è Yildiz Spalletti malissimo – VIDEO

Juventusnews24.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pagelle Napoli Juve, voti da incubo per i bianconeri: fioccano i 4 in pagella, l’esterno azzurro è un fantasma e Spalletti finisce dietro la lavagna. La sconfitta per  2-1  incassata al ‘Maradona’ non lascia in eredità soltanto zero punti e il sorpasso in classifica subito, ma apre una voragine di critiche sulla prestazione offerta dalla  Juventus. L’analisi post-partita è impietosa e si traduce in un bollettino di guerra per quanto riguarda le valutazioni dei singoli. Quella di Napoli è stata una serata da dimenticare per quasi tutti gli interpreti, con una pioggia di insufficienze gravi che certifica il passo indietro rispetto alle recenti vittorie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pagelle Napoli Juve: fioccano i 4, Cambiaso è davvero un'allucinazione? Meno male che c'è Yildiz, Spalletti malissimo – VIDEO

