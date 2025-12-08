Pagelle – Conte come Diogene cercava l’uomo con una lanterna accesa | l’ha trovato nello spogliatoio del Napoli

Le pagelle di Napoli-Juventus 2-1, a cura di Fabrizio d’Esposito. MILINKOVIC-SAVIC. All’ultimo respiro, il tiro di Zhegrova zebrato non è certo maligno come quello di Baldanzi una settimana fa all’Olimpico, ma provoca un sussulto collettivo che Zio Vanja stronca e blocca con sicumera slava, come se nulla fosse. Ma la sua partita è soprattutto pedibus calcantibus, sia nell’impostazione sia nei caratteristici lanci lunghi, ben ventitré stasera – 6,5 BEUKEMA. La difesa a tre sta dando un senso ai tanti milioni spesi per Sam l’Olandese, che intigna e poi si rimette in marcia a ritmo continuo. Epperò, soprattutto per i centrali, i dettagli sono questione di vita o di morte e talvolta si dimostra leggero o titubante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Pagelle – Conte come Diogene, cercava l’uomo con una lanterna accesa: l’ha trovato nello spogliatoio del Napoli

