Paganin sicuro | Al Milan manca la punta per essere da titolo Modric va gestito
Massimo Paganin analizza la situazione del Milan, evidenziando la necessità di una punta di livello per puntare al titolo. L'ex calciatore sottolinea anche l'importanza di gestire al meglio Luka Modric, evidenziando le sfide e le strategie dei rossoneri in questa fase della stagione.
L'ex calciatore Massimo Paganin ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà anche del Milan e cosa manca ai rossoneri per il titolo. Ecco un estratto delle sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
