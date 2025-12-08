Padovan usa parole durissime per Spalletti e la Juventus | Quella scelta è stata suicida Il commento

Nel suo intervento, Padovan critica aspramente la decisione di Spalletti e della Juventus, definendola

del noto giornalista. La Juventus ha subito la prima sconfitta in campionato sotto la gestione Spalletti contro il Napoli, un match che il giornalista Giancarlo Padovan ha definito sul Messaggero Veneto di rara durezza e sofferenza. L'analisi di Padovan è senza appello e punta il dito direttamente sulle scelte tattiche del tecnico bianconero. L'errore autolesionistico: togliere Yildiz. Secondo Padovan, Spalletti deve fare un mea culpa cruciale per aver sbagliato totalmente la gestione di Kenan Yildiz, l'unico giocatore in grado di rianimare la squadra e inventarsi il gol del pareggio.