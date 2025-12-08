Padova sospiro di sollievo Andreoletti | Un punto bellissimo vale come una vittoria
Andreoletti sorride dopo avere sudato freddo contro il Cesena. Anche se il successo latita da quasi tre mesi tra le mura amiche questo pari, con tanti ringraziamenti per il cross diventato rete del capitano Crisetig grazie al tocco leggerissimo di Varas, può essere accolto solo benevolmente. Così. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Scopri altri approfondimenti
Finale di primo tempo all'Adriatico! Pescara-Padova 0-0 Gol di Meazzi annullato allo scadere di frazione dopo revisione VAR. Protestano gli abruzzesi mentre i bianfoscudati tirano un sospiro di sollievo. #pescarapadova #serieb #padovacalcio - facebook.com Vai su Facebook
Padova, sospiro di sollievo Andreoletti: «Un punto bellissimo, vale come una vittoria» - Dopo il pari al 93' di Varas, il tecnico biancoscudato tira un sospiro di sollievo e si complimenta con i ragazzi per il risultato odierno contro l'Euganeo ... Come scrive padovaoggi.it