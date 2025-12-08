Padova sospiro di sollievo Andreoletti | Un punto bellissimo vale come una vittoria

Padovaoggi.it | 8 dic 2025

Andreoletti sorride dopo avere sudato freddo contro il Cesena. Anche se il successo latita da quasi tre mesi tra le mura amiche questo pari, con tanti ringraziamenti per il cross diventato rete del capitano Crisetig grazie al tocco leggerissimo di Varas, può essere accolto solo benevolmente. Così. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

