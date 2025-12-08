Padova cuore infinito! Varas impatta al 92' e con il Cesena termina 1-1
Infinito Crisetig, decisivo Varas. Tra Padova e Cesena finisce in parità, 1-1 grazie alla rete in condivisione tra il capitano e El Diablo in pieno recupero. Al momento, per la Lega B, il gol è del numero 7 del Padova, ma i dubbi restano. Quello che non è in dubbio è la rilevanza di questo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Padova, cuore di capitano! Crisetig impatta al 92' e con il Cesena termina 1-1 - All'Euganeo, per la 15esima giornata del campionato di Serie B, Andreoletti trova un punto prezioso rimontando nel recupero con il capitano Crisetig la rete di Adamo ad un quarto d'ora dalla fine. Riporta padovaoggi.it