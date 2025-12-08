Padova cuore di capitano! Crisetig impatta al 92' e con il Cesena termina 1-1
Infinito (e fortunato) Crisetig. Tra Padova e Cesena finisce in parità, 1-1 grazie alla rete del capitano in pieno recupero. Succede tutto nel quarto d'ora finale, al termine di una gara davvero equilibrata, in cui i biancoscudati giocano alla pari dei romagnoli e confermano, una volta di più, la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Argomenti simili trattati di recente
` ! ? Ricordate ? Il vulcanico papà-atleta, amico e socio di Un Cuore un Mondo Padova ODV, si è ultimamente cimentato in due corse a dir poco impegnati - facebook.com Vai su Facebook
Padova, Crisetig: "Importante rompere il ghiaccio. A Monza ci sarà da lottare per far punti" - Il capitano del Padova Lorenzo Crisetig ha parlato nel corso dell’incontro alla Fondazione Città della Speranza tornando sulla prima vittoria in campionato ottenuta domenica contro la Virtus Entella: ... Come scrive tuttomercatoweb.com