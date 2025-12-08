Pace Trump | Un po' deluso da Zelensky

7.35 "Stiamo parlando con Putin e con i leader ucraini, incluso Zelensky. Devo dire che sono un po' deluso che Zelensky non abbia ancora letto la proposta". Lo ha detto il presidente degli Usa, Trump,a chi gli chiedeva quali fossero gli sviluppi nelle trattative di pace per l'Ucraina e qiali fossero i prossimi passi. "Credo la Russia sia d'accordo, non sono sicuro che Zelensky sia d'accordo, ai suoi piace", ha sostenuto Trump.. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

