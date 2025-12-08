Pacciani è stato solo un incidente di percorso ecco i nomi della squadra della morte | le nuove rivelazioni della suora che detiene i segreti del Mostro di Firenze a Fedez

“Questi sono i nomi: Rodolfo Fiesoli, Luigi Goffredi, Rolf Reinecke, “Duca” (nome barrato nel documento, ndr), Joe Bevilacqua, Francesco Calamandrei, Francesco Narducci, Giulio Cesare Zucconi”: con la lettura ad alta voce di questi otto nomi si è aperta la nuova puntata di Pulp Podcast, sul mistero del Mostro di Firenze. La rubrica, condotta da Fedez insieme a Mr. Marra su Youtube, aveva già affrontato la terribile saga del serial killer che negli anni ‘60, ‘70 e ‘80 ha seminato il terrore nelle campagne fiorentine. Nella seconda tappa del racconto intitolato “ La suora che detiene i segreti di Pacciani e del Mostro di Firenze”, é stata analizzata insieme a un perito esperto del CNR (centro nazionale di ricerca) un documento finora mai divulgato di cui era in possesso una suora. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

