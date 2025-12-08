Ovazioni per l' agente eroe e show contro i carabinieri
Standing ovation. La premiazione di Christian Di Martino, il poliziotto eroe che nel 2024 è stato accoltellato alla stazione di Lambrate dopo aver fermato un marocchino che scagliava pietre contro treni e persone, ha vinto ieri l'applausometro del pubblico. Ci è voluto un anno di attesa, la Lega lo aveva candidato all'Ambrogino d'Oro già nel 2024 ma c'erano stati mugugni a sinistra, questa volta lo hanno riproposto Lega e FdI, c'è stata unanimità e ieri alla cerimonia del 7 dicembre al Dal Verme è salito sul palco a ritirare la Medaglia d'Oro dal sindaco Beppe Sala e dalla presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
