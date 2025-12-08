Ospedale Sant' Eugenio di Roma il primario Roberto Palumbo arrestato Stava intascando una mazzetta
È stato arrestato in flagrante mentre incassava del denaro, una presunta tangente, una prassi secondo la procura di Roma che aveva già indagato per corruzione Roberto Palumbo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Roma Arrestato in flagranza Roberto Palumbo, primario dell'ospedale Sant'Eugenio. Incassava una tangente da 3mila euro da un imprenditore abruzzese di elettromedicali, anche lui finito in manette. Si ipotizza un legame col trasferimento di pazienti in str Vai su X
Ospedale Sant'Eugenio di Roma, il primario Roberto Palumbo arrestato. «Stava intascando una mazzetta» - facebook.com Vai su Facebook
Roma, primario del Sant’Eugenio arrestato per corruzione: presunta tangente di 3mila euro - Roma, arrestato il primario del Sant’Eugenio: sospettato di corruzione nella gestione dei pazienti dializzati. Da notizie.it