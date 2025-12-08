Ospedale Sant' Eugenio di Roma il primario Roberto Palumbo agli arresti domiciliari Stava intascando una mazzetta
È stato arrestato in flagrante mentre incassava del denaro, una presunta tangente, una prassi secondo la procura di Roma che aveva già indagato per corruzione Roberto Palumbo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Roma Arrestato in flagranza il primario dell'ospedale Sant'Eugenio, Roberto Palumbo. Stava incassando una tangente da 3mila euro da un imprenditore abruzzese, finito anche lui in manette, specializzato nel settore delle apparecchiature elettromedicali. - facebook.com Vai su Facebook
Arrestato il primario dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma, Roberto Palumbo, mentre incassava una tangente da un imprenditore abruzzese specializzato nel settore delle apparecchiature elettromedicali, anche lui finito in manette Annamaria Caresta #GR1 Vai su X
Roma, primario del Sant’Eugenio arrestato per corruzione: presunta tangente di 3mila euro - Roma, arrestato il primario del Sant’Eugenio: sospettato di corruzione nella gestione dei pazienti dializzati. Lo riporta notizie.it