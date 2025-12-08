Ospedale Santa Rosa straordinario gesto di altruismo | paziente dona due organi
All’ospedale Santa Rosa eseguito un prelievo multiorgano che ha visto impegnate diverse équipe specialistiche della Asl di Viterbo in una procedura complessa e a carattere d’urgenza.L’intervento ha richiesto una stretta collaborazione tra il personale della rianimazione, diretta da Aristide. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
