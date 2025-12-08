Ospedale San Raffaele dopo il Cda urgente si dimette l' amministratore | Francesco Galli via per il caos nei reparti delle cure intensive

Dopo un Cda urgente, l'amministratore dell'Ospedale San Raffaele si dimette, a seguito di un grave caos nei reparti di cure intensive. L'episodio è stato scatenato da errori commessi da infermieri al loro primo giorno di lavoro, sollevando preoccupazioni tra i medici e mettendo in evidenza criticità nella gestione delle emergenze sanitarie.

Dopo una serie di gravi errori degli infermieri al primo giorno di impiego, i medici avevano lanciato l'allarme. Il problema nato dalla decisione di Galli di affidare a una coop esterna il servizio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Ospedale San Raffaele, dopo il Cda urgente si dimette l'amministratore: Francesco Galli via per il caos nei reparti delle cure intensive

