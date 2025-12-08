Oslo sparatoria in un centro commerciale | un arresto
Ha riaperto al pubblico il centro commerciale di Oslo dove questa mattina un uomo armato ha aperto il fuoco. Lo ha comunicato la polizia norvegese, precisando che non sono stati registrati feriti e che il sospetto responsabile della sparatoria è stato immediatamente arrestato. Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe agito da solo e avrebbe esploso almeno un colpo all’interno della struttura. Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente, mettendo in sicurezza l’area e procedendo al fermo del presunto autore. In un comunicato ufficiale, la polizia ha confermato che non ci sono ulteriori minacce per i cittadini e che le attività commerciali possono riprendere normalmente. 🔗 Leggi su Lapresse.it
