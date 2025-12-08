Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 8 al 14 Dicembre 2025

Transiti della settimana dal 8 al 14 Dicembre L'evento astrologico più rilevante della settimana avviene mercoledì 11 dicembre, quando Mercurio lascia definitivamente lo Scorpione ed entra in Sagittario. Questo passaggio segna un cambio di prospettiva mentale importante: l'energia introspettiva e profonda tipica dello Scorpione lascia spazio a un pensiero più aperto, ottimista e capace di .

Oroscopo settimanale di Paolo Fox dall’8 al 14 dicembre e classifica per tutti i segni: Leone conquista 5 stelle - Secondo l’ oroscopo di Paolo Fox della settimana dall’8 al 14 dicembre, per i nativi del Leone, è il momento di essere chiari in amore, proteggendo i propri spazi dallo stress lavorativo e gestendo le ... Lo riporta ilsipontino.net