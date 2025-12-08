Oroscopo di Paolo Fox per oggi 8 dicembre | presenza per lo Scorpione sensibilità stabilizzata per i Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per lunedì 8 dicembre! Questo lunedì ha un passo diverso dal solito. Non corre, non incalza, non pretende. È un giorno che sembra invitarti a ricominciare con maggiore consapevolezza, come se il cielo ti offrisse una seconda possibilità di mettere a fuoco le intenzioni della settimana. Oroscopo di Paolo Fox, lunedì 8 dicembre 2025, segno per segno. C’è una luce più chiara nell’aria, una sensazione di spazio che si apre dentro e fuori. È il momento giusto per fermarti un istante prima di agire, per ascoltare ciò che senti davvero e per scegliere una direzione che non sia solo utile, ma anche giusta per te. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

