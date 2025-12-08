ARIETE – Gli spoiler di Emily in Paris 5. Il 18 dicembre arriverà su Netflix la quinta, attesissima stagione di Emily in Paris. Tra cambiamenti, nostalgia di casa della protagonista e nuovi amori ( qui per tutti gli spoiler), si prospetta una stagione di fuoco. E qualcosa cambierà (in positivo, nella Fortuna e nei Soldi) anche per voi. Qualche porta (lavorativa) si aprirà già tra martedì e mercoledì. E per chi un lavoro già ce l’ha, sta per arrivare (mercoledì, grazie a un picco fortunato di Luna) una promozione clamorosa. L’Amore? A gonfie vele e. per chi è in cerca, nel weekend arriverà un Sagittario niente male che vi conquisterà! Davide Maggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Oroscopo della settimana dall’8 al 14 dicembre 2025