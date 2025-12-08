Oro di Bankitalia allo Stato stop della Bce | Il governo riconsideri la proposta

La Bce ha richiesto al governo italiano di riconsiderare la proposta di trasferimento dell'oro di Bankitalia allo Stato, tornando a intervenire sulla questione dopo l'emendamento di Fdi alla manovra. La questione ha suscitato tensioni tra istituzioni e politica, con la Bce che invita a una revisione della proposta in un contesto di particolare attenzione finanziaria.

(Adnkronos) – La Bce torna a intervenire sulla questione dell'oro di Bankitalia dopo l'emendamento di Fdi alla manovra. "Nonostante le modifiche apportate alla proposta di disposizione rivista" con un nuovo emendamento alla legge di bilancio, "non è ancora chiaro alla Bce quale sia la concreta finalità della proposta di disposizione rivista".  Per questo motivo, "e . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

