Oro della Banca d’Italia la Bce boccia il nuovo emendamento alla Manovra | Il governo italiano riconsideri la proposta

La Bce ha espresso riserve sulle recenti modifiche all’emendamento riguardante le riserve d’oro della Banca d’Italia, giudicandole insoddisfacenti. Il governo italiano è stato invitato a riconsiderare la proposta, mentre le decisioni sulla gestione delle riserve continuano a generare discussioni tra istituzioni e opinione pubblica.

Roma, 8 dicembre 2025 – Le modifiche all’emendamento sulle riserve d’ oro della Banca d’Italia al “popolo italiano” non convincono la Bce. “Nonostante le modifiche apportate” con un nuovo emendamento alla Legge di Bilancio che interviene sull'oro attualmente nelle riserve della Banca d'Italia “non è ancora chiaro alla Bce quale sia la concreta finalità della proposta di disposizione rivista” e "per questo motivo, e in assenza di spiegazioni in merito alla finalità della proposta di disposizione rivista, le autorità italiane sono invitate a riconsiderare la proposta di disposizione rivista, anche al fine di preservare l'esercizio indipendente dei compiti fondamentali connessi al Sebc della Banca d'Italia ai sensi del trattato”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Oro della Banca d’Italia, la Bce “boccia” il nuovo emendamento alla Manovra: “Il governo italiano riconsideri la proposta”

Leggi anche questi approfondimenti

Habemus emendamento! Finalmente l’annosa questione dell’oro della Banca d’Italia è stata abilmente risolta dai nostri intrepidi patrioti del Governo Meloni. Dal precedente “Le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d'Italia appartengono allo Stato, in n Vai su X

DECOLLA IN PROVINCIA DI FOGGIA UN PROGETTO DI LIONS E BANCA D’ITALIA Vai su Facebook

Oro della Banca d’Italia, la Bce “boccia” il nuovo emendamento alla Manovra: “Il governo italiano riconsideri la proposta” - Nonostante le modifiche all’emendamento sulle riserve auree da inserire nella Manovra, la Bce esprime forti dubbi sulle finalità del provvedimento che entrerebbe in conflitto con alcune norme comunita ... Secondo msn.com