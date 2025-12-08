Ore 14 la mamma di Suamy crolla sull' inviato | Resterà nella storia della tv

Durante la puntata di Ore 14 su Rai 2 del 7 dicembre, un momento di grande emozione ha coinvolto il pubblico e lasciato il segno. La mamma di Suamy si è lasciata andare a un gesto spontaneo e commovente nei confronti dell'inviato, creando un episodio destinato a entrare nella memoria della trasmissione televisiva.

Un episodio di pura emozione ha conquistato il pubblico ieri pomeriggio, 7 dicembre, durante la puntata di Ore 14 su Rai 2. La madre di Suamy Rispoli, una diciassettenne di Portici (Napoli), ha scoperto in diretta che la figlia, scomparsa da cinque giorni, era stata finalmente rintracciata. L'annuncio, arrivato come un fulmine a ciel sereno, ha scatenato un turbine di lacrime, abbracci e sollievo immenso, trasformando lo studio in un abbraccio collettivo di speranza.La storia era partita all'alba del 2 dicembre: Suamy, affidata a una casa famiglia dopo la sospensione della potestà genitoriale alla madre, non era rientrata dopo le lezioni scolastiche.

