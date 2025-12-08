Ordine Psicologi | C’è emergenza silenziosa da affrontare | caregiver a rischio isolamento
Firenze, 8 dicembre 2025 - “In Toscana viviamo un’emergenza troppo spesso silenziosa che non viene vista e raccontata: quella dei caregiver, le persone che assistono familiari o conoscenti malati e ogni giorno affrontano un carico fisico, emotivo e psicologico enorme, spesso in solitudine. Stiamo parlando di migliaia di persone, in particolare donne con più di 50 anni, a rischio isolamento e burnout”. E’ un vero e proprio appello alla società toscana, non solo alla politica, quello lanciato dalla presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana e del Consiglio Nazionale Maria Antonietta Gulino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
