Ordine | Gimenez disastrosa autostima Priorità difensore e attaccante Se non arriva nessuno …
Il giornalista Franco Ordine ha scritto un pezzo per 'Il Corriere dello Sport' parlando anche del calciomercato del Milan. Ecco un estratto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Scopri altri approfondimenti
? #Allegri: "Gimenez cos'ha alla testa? Sempre ironico il professor Ordine. Santiago sta lavorando, in settimana speriamo di riaggregarlo parzialmente con la squadra. La caviglia è a posto. Speriamo tutti di averlo, abbiamo bisogno anche di lui. Anche se no Vai su X
#Ordine, rivelazione sul mercato del #Milan. Su #Gimenez: "Non promette niente di buono" #SempreMilan #Calciomercato - facebook.com Vai su Facebook