Ora è braccio di ferro per Warner Bros | Paramount rilancia l’offerta di Netflix

Adesso è braccio di ferro. Paramount Skydance rilancia la corsa all'acquisizione di Warner Bros. Discovery. La proposta del colosso guidato da David Ellison è di pagare in contanti la rivale mettendo sul piatto 30 dollari ad azione per acquistare l'azienda, valutata 108,4 miliardi di dollari. L'offerta di Paramount riguarda l'intera Warner e quindi anche i canali televisivi come Cnn. In sostanza, l'offerta supera di 18 miliardi di dollari quella di Netflix, che comprende solo la casa di produzione cinematografica e il servizio di streaming HBO. "Gli azionisti di Warner Bros. Discovery meritano l'opportunità di considerare la nostra offerta interamente in contanti per le loro azioni dell'intera società che è superiore a quella di Netflix.

