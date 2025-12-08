Operata a 102 anni per un cancro al seno al Cardarelli

Un disagio continuo dovuto a un carcinoma della mammella che, malgrado l'età, continuava a progredire. Il peso degli anni ma anche la fiducia nel Sistema sanitario nazionale. Tutti fattori che hanno spinto una donna di 102 anni a recarsi al Cardarelli per una valutazione multidisciplinare della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

