Onley accende il ciclomercato | Tante squadre hanno chiesto informazioni su di me

Oscar Onley, protagonista della scorsa stagione con il quarto posto al Tour de France 2025, sta attirando l'attenzione di numerose squadre. Le sue prestazioni eccezionali hanno acceso il ciclomercato, stimolando molte richieste e speculazioni sul suo futuro. Un ritorno di scena che potrebbe influenzare le dinamiche delle trattative in vista del mercato del 2026.

Roma, 8 dicembre 2025 - Tra le rivelazioni della scorsa stagione c'è stato Oscar Onley, quarto al Tour de France 2025 dopo una lunga battaglia per chiudere il podio con Florian Lipowitz: un exploit che non è sfuggito a nessuno e che, a sorpresa, rischia di scaldare le ultime battute del calciomercato con vista sul 2026. Le dichiarazioni di Onley. A infiammare la situazione è stato lo stesso scozzese, che ai microfoni di CyclingNews, nonostante il contratto che lo lega fino al 2027 al Team Picnic PostNL non ha escluso colpi di scena nell'immediato futuro. "Per adesso sono un corridore del Team Picnic PostNL ma ci sono ancora nell'aria delle cose che possono succedere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Onley accende il ciclomercato: "Tante squadre hanno chiesto informazioni su di me"

