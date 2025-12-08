OnePlus ha disattivato uno strumento IA per un bug
Lo strumento AI Writer si sarebbe rifiutato di generare testi su determinati argomeni "caldi" e OnePlus ci spiega il perché L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
