OnePlus ha disattivato uno strumento IA per un bug

Tuttoandroid.net | 8 dic 2025

Lo strumento AI Writer si sarebbe rifiutato di generare testi su determinati argomeni "caldi" e OnePlus ci spiega il perché L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

oneplus ha disattivato strumentoOnePlus colta in flagrante! I suoi tool AI occultano gli "argomenti scomodi" - OnePlus sotto accusa: l'AI Writer dei suoi smartphone blocca contenuti su Tibet, Dalai Lama e Arunachal Pradesh, sollevando dubbi sulla censura algoritmica. Secondo msn.com

