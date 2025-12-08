Onde alte tre metri per il maltempo | 4 morti a Tenerife

Tgcom24.mediaset.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante gli avvisi di allerta dell'autorità, turisti in acqua nella zona di Los Gigantes per ammirare la mareggiata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

onde alte tre metri per il maltempo 4 morti a tenerife

© Tgcom24.mediaset.it - Onde alte tre metri per il maltempo: 4 morti a Tenerife

