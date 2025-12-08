Omicidio di John Lennon film e serie sui fatti dell’8 dicembre 1980

L’8 dicembre 1980 la musica internazionale perdeva uno dei suoi pilastri più importanti. Quella sera, attorno alle ore 23, John Lennon infatti trovava la morte fuori dalla sua residenza di New York, il Dakota Building nei pressi di Central Park, dove stava rientrando con la moglie Yoko Ono. A sparare Mark David Chapman, un suo fan ma purtroppo anche uno squilibrato, cui poche ore prima aveva anche firmato un autografo sulla copertina del suo ultimo disco, Double Fantasy. «L’ho ucciso per avere fama, è stato un atto egoista, mi dispiace per il dolore che ho causato», avrebbe raccontato anni dopo, chiedendo scusa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

