Omaggio per l' Immacolata dei Vigili del Fuoco a Roma corona di fiori su statua a Piazza di Spagna – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 08 dicembre 2025 Una corona di fiori portata su una lunga scala e deposta tra le braccia della statua dedicata alla Madonna di Piazza di Spagna, a Roma, ecco l'omaggio del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco con la tradizionale cerimonia che sui ripete ogni anno per l'8 dicembre dal 1949.
