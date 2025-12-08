Omaggio per l' Immacolata dei Vigili del Fuoco a Roma corona di fiori su statua a Piazza di Spagna – Il video

Open.online | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 08 dicembre 2025 Una corona di fiori portata su una lunga scala e deposta tra le braccia della statua dedicata alla Madonna di Piazza di Spagna, a Roma, ecco l'omaggio del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco con la tradizionale cerimonia che sui ripete ogni anno per l'8 dicembre dal 1949. Vvf Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

