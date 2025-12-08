Omaggio ai Beatles Riccardo Simoncelli live al Miles Jazz Club
Il 11 dicembre al Miles Jazz Club si terrà un evento speciale dedicato ai Beatles, con Riccardo Simoncelli in concerto. L'artista proporrà reinterpretazioni jazz di celebri brani dei Fab Four, in un omaggio coinvolgente ideato da Mimmo La Mantia, noto chitarrista siciliano. Un’occasione unica per ascoltare i classici dei Beatles rivisitati in chiave jazz.
Un omaggio unico ai 5 baronetti con una selezione di brani reinterpretati in chiave jazz, da un’idea di Mimmo La Mantia, uno dei chitarristi più esperti e apprezzati della scena siciliana: l'appuntamento è in programma al Miles Jazz Club il prossimo 11 dicembre.Un viaggio sonoro attraverso le. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Da ragazzo non cantavo e suonavo solo Beatles... ma questo brano era meraviglioso... omaggio a te Sandro Giacobbe Vai su Facebook